Кевин Дюрэнт: «В начале сезона у «Нетс» не было идентичности»
Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт рассказал, что изменилось в команде по сравнению с началом сезоне.
«Мне кажется, что в начале сезона у нас не было идентичности.
Но потом, в прошлом месяце или около того, мы начали разбираться в себе. Мы начинаем понимать свою идентичность и выходим на каждый матч, полагая, что если будем придерживаться своего шаблона и структуры, у нас все будет хорошо, независимо от того, что произойдет в игре», – сказал Дюрэнт.
«Нетс» выиграли 10 матчей подряд и занимают 2-е место в Восточной конференции, уступая только «Селтикс».
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