Кевин Дюрэнт: «В начале сезона у «Нетс» не было идентичности»

Теги Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт рассказал, что изменилось в команде по сравнению с началом сезоне.

«Мне кажется, что в начале сезона у нас не было идентичности.

Но потом, в прошлом месяце или около того, мы начали разбираться в себе. Мы начинаем понимать свою идентичность и выходим на каждый матч, полагая, что если будем придерживаться своего шаблона и структуры, у нас все будет хорошо, независимо от того, что произойдет в игре», – сказал Дюрэнт.

«Нетс» выиграли 10 матчей подряд и занимают 2-е место в Восточной конференции, уступая только «Селтикс».

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3 комментария

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Tim Timson
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По моему идентичность была.. не баскетбольная правда)
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Cash_flow
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И тренера ☝️
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bostonKG
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Бруклин в порядке, и это хорошо👍
+4
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+4
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