Экс-игрок НБА Гилберт Аренас рассказал, как относится к критике легендой НБА Чарльзом Баркли форварда «Нетс» .

Баркли в числе прочего недоволен тем, что Дюрэнт реагирует на любые выпады и спорит со всеми подряд в соцсетях. Чарльза он однажды назвал «клоуном».

«Баркли критикует Дюрэнта примерно за то же, чем сам занимался по ходу карьеры. Он делал то же самое.

В те времена не было социальных сетей. Но тогда были другие платформы. И Баркли на своей платформе делал примерно то же самое, что сейчас Кей Ди. Чарльз делал сумасшедшие вещи. Он был сумасшедшим. Это примерно то же самое, как , который критикует Джеймса Хардена за посещение ночных клубов. Мы не хотим это слышать. Мы не хотим слышать все это от тебя, мой друг. Мы не хотим... Ветераны порой забывают, кем они были в молодости», – заявил Аренас.

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