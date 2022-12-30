Кевин Дюрэнт: «Леброн – самый совершенный игрок. Джордан – величайший в истории»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Бруклин Джамал Кроуфорд НБА видео Кевин Дюрэнт Баскетбол

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт на днях дал интервью Джамалу Кроуфорду. Бывший игрок НБА попросил Дюрэнта сыграть в ассоциации и вынудил раскрыть свои истинные мысли о Леброне Джеймсе и Майкле Джордане.

– Брон.

– Величайший. Самый совершенный игрок. Вот-вот обойдет Карима, черт возьми, вот это будет день.

– Джордан.

– Величайший игрок всех времен.

Трофей MVP НБА наконец-то переименовали – в честь Майкла Джордана. А вместе с ним – и еще полдесятка наград

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1 комментарий

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Light Yagami
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Поймал себя на мысли недавно, что мне чертвоски повезло застать карьеру Леброна от и до. Следующее поколение или даже нынешняя молодёжь будет завидовать нам, как мы завидуем старшим, кто застал игру Джордана в 20-м веке.
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