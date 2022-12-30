Кевин Дюрэнт: «Леброн – самый совершенный игрок. Джордан – величайший в истории»
Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт на днях дал интервью Джамалу Кроуфорду. Бывший игрок НБА попросил Дюрэнта сыграть в ассоциации и вынудил раскрыть свои истинные мысли о Леброне Джеймсе и Майкле Джордане.
– Брон.
– Величайший. Самый совершенный игрок. Вот-вот обойдет Карима, черт возьми, вот это будет день.
– Джордан.
– Величайший игрок всех времен.
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