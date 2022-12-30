Кевин Дюрэнт: «Леброн – самый совершенный игрок. Джордан – величайший в истории»

Форвард « » на днях дал интервью . Бывший игрок НБА попросил Дюрэнта сыграть в ассоциации и вынудил раскрыть свои истинные мысли о и Майкле Джордане.

– Брон.

– Величайший. Самый совершенный игрок. Вот-вот обойдет Карима, черт возьми, вот это будет день.

– Джордан.

– Величайший игрок всех времен.

Трофей MVP НБА наконец-то переименовали – в честь Майкла Джордана. А вместе с ним – и еще полдесятка наград