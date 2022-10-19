Кевин Дюрэнт: «Атлетизм делает Зайона единственным в своем роде»
Лидер «Бруклина» Кевин Дюрэнт отдал должное форварду «Нового Орлеана» Зайону Уильямсону.
«Он довольно быстро набирает очки. Многим игрокам сложно противостоять ему один на один. Раньше были парни таких же габаритов, которые могут так же быстро двигаться по площадке, но не такого уровня. Я не говорю, что они прыгали так же высоко, как Зайон.
Мы видели низкорослых парней вроде Джейсона Максилла, которые играли на позиции «большого». Зайон – один из таких. Я помню таких игроков, как Чарльз Баркли. Но Зайон намного атлетичнее их всех. Это делает его единственным в своем роде», – заявил Дюрэнт.
«Нетс» Дюрэнта и «Пеликанс» Уильямсона сыграют в среду, 19 октября. Это будет первый матч регулярного чемпионата для обеих команд.
Битва за MVP – самое напряженное зрелище регулярки НБА. Кто станет главным героем сезона?
Комментарии