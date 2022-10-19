Кевин Дюрэнт: «Атлетизм делает Зайона единственным в своем роде»

Лидер отдал должное форварду «Нового Орлеана» .

«Он довольно быстро набирает очки. Многим игрокам сложно противостоять ему один на один. Раньше были парни таких же габаритов, которые могут так же быстро двигаться по площадке, но не такого уровня. Я не говорю, что они прыгали так же высоко, как Зайон.

Мы видели низкорослых парней вроде Джейсона Максилла, которые играли на позиции «большого». Зайон – один из таких. Я помню таких игроков, как . Но Зайон намного атлетичнее их всех. Это делает его единственным в своем роде», – заявил Дюрэнт.

«Нетс» Дюрэнта и «Пеликанс» Уильямсона сыграют в среду, 19 октября. Это будет первый матч регулярного чемпионата для обеих команд.

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