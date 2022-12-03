Баркли заявил, что Дюрэнт «не уверен в себе». Кевин назвал легенду НБА «клоуном»

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Член Зала славы, телевизионный эксперт Чарльз Баркли во время интервью заявил, что звездный форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт иногда бывает «не уверен в себе».

«Мне нравится Кевин. Он хорошо играет. На самом деле он нормальный парень. Временами бывает не уверен в себе. Ну смотрите, он сходит с ума, когда ветераны вроде меня говорят, что ему надо выиграть чемпионат без «Уорриорз». Понимаю, что его это задевает, но это не моя обязанность думать о чувствах других людей.

Откуда я могу знать, что он не уверен в себе, не общаясь лично? Не надо реагировать на все подряд, на дураков. Когда я говорю о неуверенности, то важно понимать, что не все точки зрения и мнения имеют значение. Тебе не нужен левый аккаунт. Ты Кевин Дюрэнт. Говори то, что считаешь нужным. И не реагируй в прямом смысле на все подряд», – сказал Баркли.

Дюрэнт после просмотра интервью назвал легенду НБА «клоуном» в социальных сетях.

«У этого клоуна нет допуска до обсуждения бога, у нас никогда не случалось настоящего человеческого взаимодействия… ну ладно, продолжай, ха-ха», – написал Кевин.

«Вы ждете от нас побед только потому, что в составе есть я». Хм, вот и Кевин Дюрэнт выступил в стиле Криштиану

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