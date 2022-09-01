Чарльз Баркли: «Дюрэнт вечно чем-то недоволен. Называю его Мистер Несчастный»

Легендарный игрок НБА Чарльз Баркли снова критически отозвался о звездном форварде «Нетс» , который минувшим летом пытался организовать обмен из бруклинской команды.

«Дюрэнт видится мне несчастным человеком, приятель. Я зову его Мистер Несчастный, он никогда не будет счастлив.

Ему все преподносили на блюдечке с голубой каемочкой. Он был уважаемым человеком в Оклахома-Сити, его там любили, он владел этим штатом. Кевин бросил их и выиграл два чемпионата подряд с «Голден Стэйт», но он все еще недоволен. Потом Дюрэнт едет в , ему дают все, что он только хочет, и он все еще несчастен», – заявил Баркли.

Давно мы не видели столько суперзвезд на Евробаскете. Дончич, Яннис, Йокич – да здесь лучшие люди НБА