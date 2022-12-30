Руди Гобер продолжает верить в успешный сезон «Миннесоты»
Центровой «Миннесоты» Руди Гобер считает, что сезон-22/23 может сложиться для клуба удачно.
Гобер в социальных сетях отреагировал на смерть легендарного бразильского футболиста Пеле: «Покойся с миром, Пеле».
Один из болельщиков в ответ написал: «Покойся с миром, сезон «Тимбервулвс».
«Я бы не торопился с выводами, приятель», – ответил француз.
«Миннесота» идет 11-й на Западе с результатом 16-19.
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