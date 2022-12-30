Центровой «Миннесоты» считает, что сезон-22/23 может сложиться для клуба удачно.

Гобер в социальных сетях отреагировал на смерть легендарного бразильского футболиста Пеле: «Покойся с миром, Пеле».

Один из болельщиков в ответ написал: «Покойся с миром, сезон «Тимбервулвс».

«Я бы не торопился с выводами, приятель», – ответил француз.

« » идет 11-й на Западе с результатом 16-19.

Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками

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