Руди Гобер: «Карл Энтони-Таунс – свингмен в теле центрового»

Центровой «Миннесоты» рассказал, каково это играть в паре с другим центровым – Карлом Энтони-Таунсом.

«Я не очень люблю называть его центровым, потому что не считаю его центровым.

Я думаю, что он скорее свингмен в теле центрового. Но да, это увлекательно. Очевидно, мы понимали, что будут взлеты и падения. Но КАТ – отличный партнер по команде и отличный человек.

Многим нравится заострять внимание на том, что вместе играют два бигмена, но процесс адаптации существует всегда, когда такой игрок, как я, приходит в другую команду. Чтобы наладить химию, требуется время», – сказал Гобер.

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