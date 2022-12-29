Руди Гобер: «Обычный болельщик может не понимать, какую пользу я приношу, но генеральные менеджеры понимают»
Центровой «Миннесоты» Руди Гобер заявил, что его польза для команды может быть не видна «обычному болельщику».
«Обычный болельщик может не понимать, какую пользу я приношу команде. Но генеральные менеджеры в этой лиге понимают», – цитирует француза The New York Times.
Минувшим летом «Юта» отправила Гобера в «Миннесоту», получив взамен Малика Бизли, Патрика Беверли, Уокера Кесслера, Джарреда Вандербилта, Леандро Больмаро и четыре драфт-пика первого раунда.
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Он даже скорее вписался в комнаду. Но другие наоборот потерялись.
0-7 с Гобером
3-0 без него
Реализация на нуле.
Пошли Ва-банк и обоцрались.
Хотя Мини, я бы не стал списывать. Не в этом, может в след. сезоне найдут игру.