Руди Гобер: «Обычный болельщик может не понимать, какую пользу я приношу, но генеральные менеджеры понимают»

Центровой «Миннесоты» заявил, что его польза для команды может быть не видна «обычному болельщику».

«Обычный болельщик может не понимать, какую пользу я приношу команде. Но генеральные менеджеры в этой лиге понимают», – цитирует француза The New York Times.

Минувшим летом «Юта» отправила Гобера в «Миннесоту», получив взамен Малика Бизли, Патрика Беверли, Уокера Кесслера, Джарреда Вандербилта, Леандро Больмаро и четыре драфт-пика первого раунда.

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