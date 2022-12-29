Руди Гобер: «Обычный болельщик может не понимать, какую пользу я приношу, но генеральные менеджеры понимают»

Теги Миннесота НБА Руди Гобер Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер заявил, что его польза для команды может быть не видна «обычному болельщику».

«Обычный болельщик может не понимать, какую пользу я приношу команде. Но генеральные менеджеры в этой лиге понимают», – цитирует француза The New York Times.

Минувшим летом «Юта» отправила Гобера в «Миннесоту», получив взамен Малика Бизли, Патрика Беверли, Уокера Кесслера, Джарреда Вандербилта, Леандро Больмаро и четыре драфт-пика первого раунда.

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8 комментариев

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Swhat
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Ну Гобер действительно приносит пользу, тут вопросов нет. Как и то что он переплачен. Защита у него на уровне. Атаку от него глупо было ждать.
Он даже скорее вписался в комнаду. Но другие наоборот потерялись.
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Vagant
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Последние 10 игр волки
0-7 с Гобером
3-0 без него
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Максим Максимов
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Ген менеджеры понимают, что из-за него Бруклин не смог трэйдануть дюранта и Ирвинга
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meowzzz
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Все верно, Дэнни увидел и все понял.
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Cubs-V
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Ответ fy6597kh4n
До сих пор не понимаю, ну как за Гобера можно было столько всего отдать 5 игроков и 4 пика первого раунда, просто жесть
Задумка топовая.
Реализация на нуле.
Пошли Ва-банк и обоцрались.
Хотя Мини, я бы не стал списывать. Не в этом, может в след. сезоне найдут игру.
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Nbafan
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Ответ fy6597kh4n
До сих пор не понимаю, ну как за Гобера можно было столько всего отдать 5 игроков и 4 пика первого раунда, просто жесть
это потому что ты не ген менеджер))
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Добрейший Вечерочек
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да, ГМ тоже видят. как с тремя all star в команде, минька даже в плей-ин не попадает)
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fy6597kh4n
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До сих пор не понимаю, ну как за Гобера можно было столько всего отдать 5 игроков и 4 пика первого раунда, просто жесть
+2
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