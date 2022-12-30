«Лейкерс» допускают вариант, при котором обойдутся без крупных обменов в нынешнем сезоне

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Баскетбол

В руководстве «Лейкерс» допускают вариант, при котором команда обойдется без крупных обменов в сезоне-22/23 и продолжит играть с текущим составом.

Об этом сообщает обозреватель Los Angeles Times Дэн Войке.

«Как рассказали источники, в офисе клуба всерьез обсуждают вариант, при котором сезон будет доигрываться без проведения крупной сделки, если они не найдут обмен, который сделает их реальным претендентом на титул», – написал Войке.

«Лейкерс» на данный момент занимают 13-е место на Западе с результатом 14-21.

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3 комментария

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borchinec-05
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пеликаны безудержно радуются...
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Ilovethisgame77
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Никаких титулов))
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Тимур Незаметдинов
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Такого обмена не существует
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