В руководстве « » допускают вариант, при котором команда обойдется без крупных обменов в сезоне-22/23 и продолжит играть с текущим составом.

Об этом сообщает обозреватель Los Angeles Times Дэн Войке.

«Как рассказали источники, в офисе клуба всерьез обсуждают вариант, при котором сезон будет доигрываться без проведения крупной сделки, если они не найдут обмен, который сделает их реальным претендентом на титул», – написал Войке.

«Лейкерс» на данный момент занимают 13-е место на Западе с результатом 14-21.

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