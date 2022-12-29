Остин Ривз может получить в межсезонье больше, чем покинувший «Лейкерс» Алекс Карузо в 2021 году

Теги возможные переходы Чикаго Лейкерс НБА Алекс Карузо Остин Ривз Баскетбол

«Лейкерс» рискуют потерять важного игрока в межсезонье-2023.

Свингмен Остин Ривз может получить после выхода на рынок свободных агентов больше, чем покинувший «Лейкерс» защитник Алекс Карузо в аналогичной ситуации в 2021 году.

По информации обозревателя The Athletic Йована Бухи, Ривз рассчитывает на контракт с зарплатой в 10 и более миллионов долларов за сезон.

Карузо в межсезонье-2021 согласился на 4-летний контракт с «Буллс» на 36 миллионов долларов, «Лейкерс» посчитали, что им лучше не стоит платить такие деньги защитнику.

24-летний Ривз в этом сезоне НБА набирает 10,8 очка, 2,9 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.

Главный талисман «Селтикс» – это сын Джейсона Тейтума: генерирует мемы, воспитывает игроков и готовится идти по стопам отца

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3 комментария

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Samostoyatelno
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Сегодня вообще эффективно сыграл, аж два раза мяч потерял на ровном месте и 0 из 5. Да и в защите он не мастак. Уокерам, Браунам, Ривзам и Габриэлам только и остаётся пулять.
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Earl_TOP
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Ривз играет столько и набирает столько потому, что в Лейкерс просто играть не кому, в любой команде из топ 8 конференции это игрок лавки.
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Владимир Алексеев
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на счет Карузо как ни странно Пелинка оказался вроде прав. В пересчете на 36 минут у Карузо этот сезон худший в карьере, не считая первого (примерно одинаково).
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