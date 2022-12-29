« » рискуют потерять важного игрока в межсезонье-2023.

Свингмен Остин Ривз может получить после выхода на рынок свободных агентов больше, чем покинувший «Лейкерс» защитник в аналогичной ситуации в 2021 году.

По информации обозревателя The Athletic Йована Бухи, Ривз рассчитывает на контракт с зарплатой в 10 и более миллионов долларов за сезон.

Карузо в межсезонье-2021 согласился на 4-летний контракт с «Буллс» на 36 миллионов долларов, «Лейкерс» посчитали, что им лучше не стоит платить такие деньги защитнику.

24-летний Ривз в этом сезоне НБА набирает 10,8 очка, 2,9 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.

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