«Индиана» и Майлз Тернер обсуждают продление контракта

Теги возможные переходы Индиана Лейкерс Торонто НБА Майлз Тернер Баскетбол

Центровой «Индианы» Майлз Тернер ведет переговоры с клубом о продлении контракта, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

Нынешнее соглашение Тернера истекает следующим летом. Отмечается, что не исключен обмен 26-летнего баскетболиста, на которого претендуют «Лейкерс» и «Торонто».

Ранее сообщалось, что Тернер претендует на зарплату 20 миллионов долларов в год.

В этом сезоне центровой показывает лучшую результативность за карьеру. Он набирает 16,7 очка, 7,8 подбора и 2,1 блок-шота в среднем за матч.

Хорошие новости для Бена Симмонса – в НБА все еще можно выжить без броска. Но надо защищаться

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tim Timson
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да нормальное продление все что будет в районе 4/80 4/90. И снимет давление, покупатели поймут что надо быстрее брать Хилда. А того Дуарте уже спокойно заменит)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Усков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Алексей Ильин
20ка? Думал он под 30 захочет.
Хотеть то он может и миллиард за сезон проблема в том что никто ему столько не даст. 20 миллионов и так сущая переплата за него.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
noke
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Набирает он сейчас может и 16-8, но все знают, что платить надо за 12-7.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Ильин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
20ка? Думал он под 30 захочет.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий