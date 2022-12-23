«Индиана» и Майлз Тернер обсуждают продление контракта
Центровой «Индианы» Майлз Тернер ведет переговоры с клубом о продлении контракта, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.
Нынешнее соглашение Тернера истекает следующим летом. Отмечается, что не исключен обмен 26-летнего баскетболиста, на которого претендуют «Лейкерс» и «Торонто».
Ранее сообщалось, что Тернер претендует на зарплату 20 миллионов долларов в год.
В этом сезоне центровой показывает лучшую результативность за карьеру. Он набирает 16,7 очка, 7,8 подбора и 2,1 блок-шота в среднем за матч.
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