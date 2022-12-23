«Индиана» и Майлз Тернер обсуждают продление контракта

Центровой «Индианы» ведет переговоры с клубом о продлении контракта, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

Нынешнее соглашение Тернера истекает следующим летом. Отмечается, что не исключен обмен 26-летнего баскетболиста, на которого претендуют « » и « ».

Ранее сообщалось, что Тернер претендует на зарплату 20 миллионов долларов в год.

В этом сезоне центровой показывает лучшую результативность за карьеру. Он набирает 16,7 очка, 7,8 подбора и 2,1 блок-шота в среднем за матч.

Хорошие новости для Бена Симмонса – в НБА все еще можно выжить без броска. Но надо защищаться