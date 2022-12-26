«Я не делал никаких заявлений». Зак Лавин опроверг слухи о желании покинуть «Чикаго»

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Атакующий защитник «Чикаго» Зак Лавин прокомментировал слухи о том, что он хочет покинуть команду.

«Мы очень сплоченная команда. Я не делал никаких заявлений. Это исходило не от меня, не от Демара Дерозана и не от Николы Вучевича. Я не понимаю, почему эти мнения приписывают мне, как будто я что-то сказал», – заявил Лавин.

Ранее проходила информация, что звездный баскетболист пытается добиться обмена в «Лейкерс» после неудачного старта сезона с «Буллс».

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