«Лейкерс» заинтересованы в Кэме Реддише. «Никс» хотят за него защищенный пик 1-го раунда

«Лейкерс» по-прежнему заинтересованы в приобретении форварда « » , сообщает The Los Angeles Times.

Согласно сообщению, ряд представителей «Лейкерс» проявляют большой интерес к Реддишу, чьи физические способности и набор навыков идеально впишутся в ротацию Дарвина Хэма.

«Никс» хотят получить за Реддиша защищенный драфт-пик первого раунда. Ранее они выменяли форварда у «Атланты» за пик первого раунда, который впоследствии «Хоукс» обменяли на Деджонте Мюррэя.

Реддиш выпал из ротации из «Нью-Йорка», поэтому ожидается, что запрашиваемая за него цена упадет.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать