«Лейкерс» заинтересованы в Кэме Реддише. «Никс» хотят за него защищенный пик 1-го раунда

Теги возможные переходы Лейкерс Нью-Йорк НБА Кэмерон Реддиш Баскетбол

«Лейкерс» по-прежнему заинтересованы в приобретении форварда «Нью-Йорка» Кэма Реддиша, сообщает The Los Angeles Times.

Согласно сообщению, ряд представителей «Лейкерс» проявляют большой интерес к Реддишу, чьи физические способности и набор навыков идеально впишутся в ротацию Дарвина Хэма.

«Никс» хотят получить за Реддиша защищенный драфт-пик первого раунда. Ранее они выменяли форварда у «Атланты» за пик первого раунда, который впоследствии «Хоукс» обменяли на Деджонте Мюррэя.

Реддиш выпал из ротации из «Нью-Йорка», поэтому ожидается, что запрашиваемая за него цена упадет.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать

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3 комментария

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kisliy33
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зачем надо было отпускать Монка, чтобы потом пылесосить рынок ради чуть более плохих версий Монка...
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Андрей Габдрахманов
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Интересно за любого донного игрока которого Лал хотят в команду просят пик первого раунда .. хотя цена это пик второго раунда не больше. Все хотят нагнуть Пелинку )
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Earl_TOP
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Лейкерс хотят всех. Это и не удивительно, 80% игроков лиги усилят этот Лейкерс))
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