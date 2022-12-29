Сергей Кущенко – об обмене Бриттни Грайнер: «Напряжение для наших клубов спало с точки зрения приглашения игроков высокого уровня»

Теги Сергей Кущенко УГМК жен сборная США жен женская НБА Единая лига ВТБ Бриттни Грайнер Баскетбол

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал освобождение американской баскетболисткой Бриттни Грайнер и возвращении в США в обмен на Виктора Бута.

«Я бы никак не комментировал эту историю. Кроме того, что для нас это разрешилось, и поэтому некое напряжение для наших клубов спало с точки зрения приглашения игроков высокого уровня. Это отражалось — пропаганда, которая там идет, не дает нам больших шансов получить хороших, качественных игроков, а слабеньких не очень хочется», — сказал Кущенко.

8 декабря центровая УГМК Бриттни Грайнер, осужденная в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков, была освобождена из-под стражи и отправлена домой в обмен на осужденного в США россиянина Виктора Бута.

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