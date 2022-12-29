Сергей Кущенко – об обмене Бриттни Грайнер: «Напряжение для наших клубов спало с точки зрения приглашения игроков высокого уровня»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал освобождение американской баскетболисткой Бриттни Грайнер и возвращении в США в обмен на Виктора Бута.

«Я бы никак не комментировал эту историю. Кроме того, что для нас это разрешилось, и поэтому некое напряжение для наших клубов спало с точки зрения приглашения игроков высокого уровня. Это отражалось — пропаганда, которая там идет, не дает нам больших шансов получить хороших, качественных игроков, а слабеньких не очень хочется», — сказал Кущенко.

8 декабря центровая УГМК Бриттни Грайнер, осужденная в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков, была освобождена из-под стражи и отправлена домой в обмен на осужденного в США россиянина Виктора Бута.

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