Сергей Кущенко: «В Краснодаре очень высокий уровень баскетбольной культуры»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о предстоящем матче между « ивом-Кубань» и «Пармой», заключительным для обеих команд в 2022 году и ключевым с точки зрения турнирных раскладов.

«Я был на матче «Пармы» и «Локомотива-Кубань» в первом круге. По накалу это, на мой взгляд, была одна из лучших игр сезона. Полный зал (в Перми, слава богу, баскетбол любят и понимают) – и такой сюжет!

Особенно приятно, что судьбу встречи решили российские игроки: Захар Ведищев, Андрей Мартюк. Захар в концовке продемонстрировал отличное самообладание, взяв в ключевые моменты игру на себя.

Надеюсь, что и во втором матче между «Локомотивом-Кубанью» и «Пармой» главные роли исполнят россияне. А что касается результата… Ротация у красно-зеленых, как мне кажется, шире и ярче, чем у пермяков. К тому же «Локо» играет дома, а краснодарский «Баскет-Холл» – это один из лучших в Единой лиге ВТБ залов.

В Краснодаре свою команду любят и умеют за нее болеть. Вообще, в этом городе очень высокий уровень баскетбольной культуры. В любом случае, жду яркой и интересной игры в исполнении обеих команд», – сказал Кущенко.

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