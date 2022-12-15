Сергей Кущенко: «Единая лига ВТБ всегда рада сербским и турецким клубам»

Теги Сергей Кущенко Партизан Црвена Звезда MTS Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в интервью сербскому изданию Mozzart Sport заявил, что турнир готов к расширению за счет иностранных клубов.

«Мы готовы к расширению. Сербские клубы, турецкие клубы, «Партизан», «Црвена Звезда», мы вам всегда рады! Надеемся на перемены в будущем, и готовы встретить эти команды с распростертыми объятиями», – сказал Кущенко.

Летом ходили слухи о приглашении в Лигу ВТБ сербских клубов «Партизан» и «Црвена Звезда». В итоге «Партизан» и «Мега» приняли участие в Суперкубке Лиги ВТБ в Москве.

Сергей Кущенко в Mozzart Sport: страсть сербского баскетбола, футбольная модель для Евролиги и пути развития Лиги ВТБ

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