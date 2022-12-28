Сергей Кущенко: «Лига ВТБ рассматривает возможность приглашения зарубежных клубов»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что руководство лиги обсуждает возможность приглашения иностранных клубов для участия в турнире.

«2022 год прошел в максимальной коммуникации Правительства и Министерства спорта со всеми спортивными отраслями в России. Принимались моментальные решения. Конкретно в баскетболе никаких не было проблем, такой коммуникации можно позавидовать.

На мой взгляд, все меры дали возможность удержать уровень соревнований и подготовки наших спортсменов. Это и была главная задача, которая была выполнена. Второе — это возможности, которые открылись в баскетболе для россиян.

Уровень нашей лиги является второй в Европе. После нашего исключения из европейской кампании было важно для лиги оставить уровень баскетбола конкурентоспособным. Прожив до Нового года, можно сказать, что качество баскетбола удерживается. Есть достаточно интересные матчи, лига поменяла формат, чтобы было еще интереснее.

Несомненно, необходимо быть в коммуникации, в клубных соревнованиях не выпадать и стараться быть на уровне. Мы ждем момент, когда вернемся в европейские кампании. Весь наш баскетбол должен быть к этому готов. Мы пытаемся сохранить международную повестку. У нас есть предложения от некоторых зарубежных клубов, но они в стадии общения.

Сегмент коммуникации — товарищеские игры у нас и на территории дружественных стран, а также рассмотрение и приглашение некоторых клубов к нам в соревнования. Это тоже обсуждается. Какие страны? Мы в хорошей коммуникации с сербскими клубами, общались с турецкими командами. Но турецкая лига рано начинает играть, даже товарищеские матчи с ними спланировать сложно. Тем не менее, такие вопросы мы рассматриваем и прорабатываем, чтобы они были на столе», — сказал Кущенко.

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