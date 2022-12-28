Сергей Кущенко — о возможном переходе в Азию: «Вряд ли для нашей лиги — это будет эффективно»

Теги Сергей Кущенко Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко сомневается, что для отечественных клубов переход в Азию станет эффективным путем развития.

«Считаю, что мы все-таки европейская лига, много лет заслуживали на этом поприще серьезный авторитет.

Надо смотреть, какие будут соперники. Наверное, конкурентная история — это китайские клубы, в Иране есть баскетбол.

Возрождается проект в Дубае. Мы за этим просто следим, но вряд ли можно сказать, что для нашей лиги — это будет эффективно. Тут ручной режим — что будет следующим летом, отсюда и будем отталкиваться», — сказал Кущенко.

Сергей Кущенко в Mozzart Sport: страсть сербского баскетбола, футбольная модель для Евролиги и пути развития Лиги ВТБ

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3 комментария

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KAYUR-2014
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Ответ Денис Забелин
Товарищ по тонкому льду ходит, говоря очевидные вещи.
Он непотопляемый. Общие слова на дно не утянут.
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vaslover
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Государственное управление и ручной режим.....
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Денис Забелин
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Товарищ по тонкому льду ходит, говоря очевидные вещи.
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