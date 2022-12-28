Журналист Джон Кравчински: «Центровой-новичок на двустороннем контракте переиграл Гобера»

Теги Майами Миннесота НБА Юта Руди Гобер Орландо Робинсон Баскетбол

Журналист The Athletic Джон Кравчински раскритиковал центрового «Миннесоты» Руди Гобера после его неудачного выступления в матче против «Майами» (110:113).

«Мы увидели, как центровой-новичок на двустороннем контракте Орландо Робинсон переиграл Гобера. «Тимбервулвс» должны спросить себя, не является ли Гобер тенью того игрока, который столько лет доминировал в «Юте», – заявил Кравчински.

22-летний Робинсон завершил встречу с «Миннесотой» с показателями 15 очков (7-9 с игры), 9 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот за 27 минут на площадке. Гобер набрал 10 очков (5-7 с игры) и 8 подборов за 31 минуту.

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