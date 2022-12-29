Зайон Уильямсон поставил сверху с сопротивлением Руди Гобера

Теги Миннесота Новый Орлеан НБА видео Руди Гобер Зайон Уильямсон Баскетбол

Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон исполнил эффектный данк в начале третьей четверти матча с «Миннесотой» (119:118).

Уильямсон поставил сверху с сопротивлением центрового «Вулвс» Руди Гобера.

На счету Зайона в среду 43 очка, 3 подбора и 5 передач при 14 из 21 с игры.

Главный талисман «Селтикс» – это сын Джейсона Тейтума: генерирует мемы, воспитывает игроков и готовится идти по стопам отца

Джек Бауэр против ЦСКА, внезапный Фридзон и 113 килограммов отличного Рейнольдса. Итоги декабря в Единой Лиге от Рахона

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Станислав Шалковский
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Без сопротивления Руди Гобера.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий