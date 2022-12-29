Зайон Уильямсон поставил сверху с сопротивлением Руди Гобера
Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон исполнил эффектный данк в начале третьей четверти матча с «Миннесотой» (119:118).
Уильямсон поставил сверху с сопротивлением центрового «Вулвс» Руди Гобера.
На счету Зайона в среду 43 очка, 3 подбора и 5 передач при 14 из 21 с игры.
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