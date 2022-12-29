Форвард «Нового Орлеана» исполнил эффектный данк в начале третьей четверти матча с «Миннесотой» (119:118).

Уильямсон поставил сверху с сопротивлением центрового «Вулвс» .

На счету Зайона в среду 43 очка, 3 подбора и 5 передач при 14 из 21 с игры.

Главный талисман «Селтикс» – это сын Джейсона Тейтума: генерирует мемы, воспитывает игроков и готовится идти по стопам отца

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