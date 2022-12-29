Джеймс Уорти: «Лейкерс» должны держаться за высокие драфт-пики и налаживать командную химию»

Теги Лейкерс НБА Джеймс Уорти Баскетбол

Трехкратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Джеймс Уорти советует клубу не обменивать драфт-пики первого раунда.

«Я думаю, что «Лейкерс» должны держаться за высокие драфт-пики и налаживать командную химию», – написал Уорти в соцсети.

«Лейкерс» идут на 13-м месте в Западной конференции с результатом 14-21.

Почему в НБА принято играть в Рождество? Разбираем рекорды, лучшие матчи, кроссовки и культовую рекламу

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий