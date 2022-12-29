Джеймс Уорти: «Лейкерс» должны держаться за высокие драфт-пики и налаживать командную химию»

Трехкратный чемпион НБА в составе « » советует клубу не обменивать драфт-пики первого раунда.

«Я думаю, что «Лейкерс» должны держаться за высокие драфт-пики и налаживать командную химию», – написал Уорти в соцсети.

«Лейкерс» идут на 13-м месте в Западной конференции с результатом 14-21.

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