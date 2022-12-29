Джеймс Уорти: «Лейкерс» должны держаться за высокие драфт-пики и налаживать командную химию»
Трехкратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Джеймс Уорти советует клубу не обменивать драфт-пики первого раунда.
«Я думаю, что «Лейкерс» должны держаться за высокие драфт-пики и налаживать командную химию», – написал Уорти в соцсети.
«Лейкерс» идут на 13-м месте в Западной конференции с результатом 14-21.
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