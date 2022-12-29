Леброн Джеймс был замечен с кальяном в ресторане

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Майами Орландо НБА видео Баскетбол

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс после победы своей команды над «Орландо» во вторник был замечен с кальяном, сообщает TMZ Sports.

Игрока заметили в модном ресторане Barsecco в Майами через несколько часов после того, как «Лейкерс» разгромили «Мэджик» в гостях со счетом 129:110.

По словам свидетелей, Джеймс зашел в ресторан около 1:37 ночи, покурил и ушел примерно через 15 минут.

На следующий день «Лейкерс» проиграли «Майами» – 98:112.

НБА помешана на дорогом алкоголе. Кто из игроков лучше разбирается в вине? И чья текила круче – Джордана или Леброна?

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4 комментария

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Evdokimov Vova
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Дайте пенсионеру на 5ом десятком практически , расслабится чуть чуть
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frenemy
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Ответ GerbertS
буря отдыхает
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Артем Андреев
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Это просто Жирков с ним секретом долголетия поделился.
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GerbertS
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буря отдыхает
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