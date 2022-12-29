Леброн Джеймс был замечен с кальяном в ресторане
Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс после победы своей команды над «Орландо» во вторник был замечен с кальяном, сообщает TMZ Sports.
Игрока заметили в модном ресторане Barsecco в Майами через несколько часов после того, как «Лейкерс» разгромили «Мэджик» в гостях со счетом 129:110.
По словам свидетелей, Джеймс зашел в ресторан около 1:37 ночи, покурил и ушел примерно через 15 минут.
На следующий день «Лейкерс» проиграли «Майами» – 98:112.
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