Билл Симмонс: «Леброну лучше не расслабляться, когда он наберет 38 тысяч очков. Я не знаю, на что способен Лука»
Известный журналист Билл Симмонс считает, что разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич в будущем может выйти на 1-е место в НБА по набранным очкам за карьеру.
Ожидается, что по ходу этого сезона рекордсменом по очкам в НБА станет форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс.
«У Дончича сейчас более восьми тысяч очков. Ему 23 года. Если не случится травмы, то к концу сезона он будет очень близок к 10 тысячам. У Леброна после пяти сезонов было 10 689.
Леброну лучше не расслабляться, когда он наберет 38 тысяч очков. Я не знаю, на что способен Лука», – заявил Симмонс.
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