Известный журналист считает, что разыгрывающий «Мэверикс» в будущем может выйти на 1-е место в по набранным очкам за карьеру.

Ожидается, что по ходу этого сезона рекордсменом по очкам в НБА станет форвард « » .

«У Дончича сейчас более восьми тысяч очков. Ему 23 года. Если не случится травмы, то к концу сезона он будет очень близок к 10 тысячам. У Леброна после пяти сезонов было 10 689.

Леброну лучше не расслабляться, когда он наберет 38 тысяч очков. Я не знаю, на что способен Лука», – заявил Симмонс.

Главный талисман «Селтикс» – это сын Джейсона Тейтума: генерирует мемы, воспитывает игроков и готовится идти по стопам отца