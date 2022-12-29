Билл Симмонс: «Леброну лучше не расслабляться, когда он наберет 38 тысяч очков. Я не знаю, на что способен Лука»

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс НБА Билл Симмонс Лука Дончич Баскетбол

Известный журналист Билл Симмонс считает, что разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич в будущем может выйти на 1-е место в НБА по набранным очкам за карьеру.

Ожидается, что по ходу этого сезона рекордсменом по очкам в НБА станет форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс.

«У Дончича сейчас более восьми тысяч очков. Ему 23 года. Если не случится травмы, то к концу сезона он будет очень близок к 10 тысячам. У Леброна после пяти сезонов было 10 689.

Леброну лучше не расслабляться, когда он наберет 38 тысяч очков. Я не знаю, на что способен Лука», – заявил Симмонс.

Главный талисман «Селтикс» – это сын Джейсона Тейтума: генерирует мемы, воспитывает игроков и готовится идти по стопам отца

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6 комментариев

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Osik92
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Рекорд брона будет вечным если только 4 очковый не придумают
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Osik92
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Чтобы выбить 40000 как это сделает в следующем сезоне брон наверняка нужно играть 20 сезонов минимум без пропусков игр а это нереально современным неженкам баскетболистам... Брон последний из нынешних кто имеет кпрьерные 38 минут за игру
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juiceegh
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Ответ Antosha-grisha
Лука хорош , но он игрок 12-14 сезонов максимум. Он с ранних лет в профи, придет время и это аукнется к сожалению. 26к очков потолок для Луки .
эксперт был услышан
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boller_73
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Вообще не аргумент. Олл тайм рекорд это игра в долгую, тут здоровье на первом месте. Посмотрим на Дончича в 33+
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Antosha-grisha
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Лука хорош , но он игрок 12-14 сезонов максимум. Он с ранних лет в профи, придет время и это аукнется к сожалению. 26к очков потолок для Луки .
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Артём Альбрехт
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У Луки уже 8 сезон в профессиональном баскетболе,боюсь что до возраста Леброна у Луки может пропасть и мотивация играть и износ организма будет прям серьезный.
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