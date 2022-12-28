НБА. «Бруклин» сыграет с «Атлантой», «Денвер» против «Сакраменто» и другие матчи
Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 8 матчей.
«Бруклин» попытается одержать 10-ю победу пордяд в гостевой встрече с «Атлантой». Лидер Западной конференции «Денвер» примет на своей арене «Сакраменто».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 декабря, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 29 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 29 декабря, 03.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 29 декабря, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 29 декабря, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 29 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 29 декабря, 06.00, «Chase Center»
- Дата проведения
- 29 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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