Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата состоятся 8 матчей.

« » попытается одержать 10-ю победу пордяд в гостевой встрече с «Атлантой». Лидер Западной конференции « » примет на своей арене « ».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Главный талисман «Селтикс» – это сын Джейсона Тейтума: генерирует мемы, воспитывает игроков и готовится идти по стопам отца

Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену

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