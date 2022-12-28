НБА. «Бруклин» сыграет с «Атлантой», «Денвер» против «Сакраменто» и другие матчи

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Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 8 матчей.

«Бруклин» попытается одержать 10-ю победу пордяд в гостевой встрече с «Атлантой». Лидер Западной конференции «Денвер» примет на своей арене «Сакраменто».

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Финикс
Дата проведения
29 декабря, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Детройт – Орландо
Дата проведения
29 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Майами – Лейкерс
Дата проведения
29 декабря, 03.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

Атланта – Бруклин
Дата проведения
29 декабря, 03.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Чикаго – Милуоки
Дата проведения
29 декабря, 04.00, «United Center»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Миннесота
Дата проведения
29 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Юта
Дата проведения
29 декабря, 06.00, «Chase Center»
Онлайн матча

Сакраменто – Денвер
Дата проведения
29 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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Nightblackwolf
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Победу королям и ждём продолжение стрика от ГСВ!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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