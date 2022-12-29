Василие Мицич: «Мы с Атаманом почти не разговариваем»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Анадолу Эфес Василие Мицич Баскетбол

Разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Василие Мицич рассказал о своих отношениях с главным тренером турецкого клуба Эргином Атаманом.

«Честно говоря, мы с Атаманом почти не разговариваем.

Мы уже пятый год вместе, и у нас сложились такие отношения, что мы оба знаем, какова наша цель и миссия. Он знает, что я предан баскетболу, и уважает это.

Он дает нам свободу и знает, что я сделаю все ради победы, даже если проведу меньше хороших матчей. Баскетбол меняется, он стал очень быстрым, и к этому нужно приспосабливаться. Атаман сделал это, и он заслуживает похвалы», – сказал Мицич.

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