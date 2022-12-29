Евролига. «Баскония» – «Реал», «Маккаби» примет «Анадолу Эфес» и другие матчи

Сегодня в рамках 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся пять матчей.

Во встрече испанских клубов «Баскония» примет «Реал», «Маккаби» в сыграет с турецким «Анадолу Эфесом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 10-5, Монако Франция – 10-5, Фенербахче Турция – 10-5, Баскония Испания – 10-5, Реал Испания – 10-5, Олимпиакос Греция – 9-6, Маккаби Израиль – 8-6, Црвена Звезда Сербия – 8-7, Анадолу Эфес Турция – 8-7, – 8-7, – 7-8, Панатинаикос Греция – 6-9, Виллербан Франция – 6-9, Партизан Сербия – 6-9, Виртус Италия – 5-9, Бавария Германия – 5-10, Милан Италия – 5-10, Альба Германия – 3-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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