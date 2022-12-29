Евролига. «Баскония» – «Реал», «Маккаби» примет «Анадолу Эфес» и другие матчи
Сегодня в рамках 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся пять матчей.
Во встрече испанских клубов «Баскония» примет «Реал», «Маккаби» в Тель-Авиве сыграет с турецким «Анадолу Эфесом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 декабря, 21.00, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 29 декабря, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
- Дата проведения
- 29 декабря, 22.30, «Медиоланум Форум»
- Дата проведения
- 29 декабря, 22.30, «Штарк Арена»
- Дата проведения
- 29 декабря, 23.00, «Салле Гастон Медесен»
Положение команд: Барселона Испания – 10-5, Монако Франция – 10-5, Фенербахче Турция – 10-5, Баскония Испания – 10-5, Реал Испания – 10-5, Олимпиакос Греция – 9-6, Маккаби Израиль – 8-6, Црвена Звезда Сербия – 8-7, Анадолу Эфес Турция – 8-7, Жальгирис – 8-7, Валенсия – 7-8, Панатинаикос Греция – 6-9, Виллербан Франция – 6-9, Партизан Сербия – 6-9, Виртус Италия – 5-9, Бавария Германия – 5-10, Милан Италия – 5-10, Альба Германия – 3-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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