Эргин Атаман: «Если слова — серебро, то молчание — золото»

Главный тренер « » после поражения от « » (90:93 ОТ) в чемпионате Турции сделал короткое заявление.

«Поздравляю игроков обеих команд, которые потрясающе сражались. Поздравляю «Фенербахче» с победой. Помимо этого, комментировать не буду, хоть внутри и бушует. Если слова — серебро, то молчание — золото. Для тех, кто понимает», — сказал Атаман.

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