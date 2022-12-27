Эргин Атаман: «Если слова — серебро, то молчание — золото»

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Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман после поражения от «Фенербахче» (90:93 ОТ) в чемпионате Турции сделал короткое заявление.

«Поздравляю игроков обеих команд, которые потрясающе сражались. Поздравляю «Фенербахче» с победой. Помимо этого, комментировать не буду, хоть внутри и бушует. Если слова — серебро, то молчание — золото. Для тех, кто понимает», — сказал Атаман.

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