Трехочковый Уилла Клайберна в падении перевел матч «Фенербахче» – «Анадолу Эфес» в овертайм

Потрясающее трехочковое попадание форварда « » из угла в падении перевело матч против «Фенербахче» в овертайм.

Команды встречались в понедельник в рамках чемпионата Турции. Матч закончился в овертайме домашней победой «Фенербахче» со счетом 93:90.

Клайберн стал самым результативным игроком матча, набрав 39 очков и сделав 8 подборов.

В составе « » отличились Дайшон Пьер (23 очка и 9 подборов) и Джонатан Мотли (23 очка и 5 подборов).

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