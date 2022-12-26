Трехочковый Уилла Клайберна в падении перевел матч «Фенербахче» – «Анадолу Эфес» в овертайм

Теги Анадолу Эфес Фенербахче Беко видео чемпионат Турции Уилл Клайберн Баскетбол

Потрясающее трехочковое попадание форварда «Анадолу Эфеса» Уилла Клайберна из угла в падении перевело матч против «Фенербахче» в овертайм.

Команды встречались в понедельник в рамках чемпионата Турции. Матч закончился в овертайме домашней победой «Фенербахче» со счетом 93:90.

Клайберн стал самым результативным игроком матча, набрав 39 очков и сделав 8 подборов.

В составе «Фенера» отличились Дайшон Пьер (23 очка и 9 подборов) и Джонатан Мотли (23 очка и 5 подборов).

«Думаю не о Вембаньяме, а как защищаться против Карри». Скута Хендерсона считают выбором надежнее французского чуда света

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий