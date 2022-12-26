Трехочковый Уилла Клайберна в падении перевел матч «Фенербахче» – «Анадолу Эфес» в овертайм
Потрясающее трехочковое попадание форварда «Анадолу Эфеса» Уилла Клайберна из угла в падении перевело матч против «Фенербахче» в овертайм.
Команды встречались в понедельник в рамках чемпионата Турции. Матч закончился в овертайме домашней победой «Фенербахче» со счетом 93:90.
Клайберн стал самым результативным игроком матча, набрав 39 очков и сделав 8 подборов.
В составе «Фенера» отличились Дайшон Пьер (23 очка и 9 подборов) и Джонатан Мотли (23 очка и 5 подборов).
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