«Анадолу Эфес» арендовал у «Бешикташа» Фуркана Халталы, отдал взамен 2 игроков

« » арендовал у « » центрового Фуркана Халталы (20 лет, 207 см) до конца нынешнего сезона.

Взамен действующий чемпион отправил разыгрывающего Омерджана Ильясоглу (21 год, 193 см) и центрового Эгемена Гювена (26 лет, 211 см) также на условиях полугодичной аренды.

В нынешнем сезоне Халталы провел 9 матчей в чемпионате Турции, набирая в среднем 5,7 очка и 3,8 подбора за 14,4 минуты на площадке. Средние показатели Ильясоглу составляют 6,1 очка и 3,1 передачи, Гювена – 3,4 очка и 1,4 подбора.

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