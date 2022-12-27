«Анадолу Эфес» арендовал у «Бешикташа» Фуркана Халталы, отдал взамен 2 игроков

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Бешикташ чемпионат Турции Эгемен Гювен Омерджан Ильясоглу Фуркан Халталы Баскетбол

«Анадолу Эфес» арендовал у «Бешикташа» центрового Фуркана Халталы (20 лет, 207 см) до конца нынешнего сезона.

Взамен действующий чемпион Евролиги отправил разыгрывающего Омерджана Ильясоглу (21 год, 193 см) и центрового Эгемена Гювена (26 лет, 211 см) также на условиях полугодичной аренды.

В нынешнем сезоне Халталы провел 9 матчей в чемпионате Турции, набирая в среднем 5,7 очка и 3,8 подбора за 14,4 минуты на площадке. Средние показатели Ильясоглу составляют 6,1 очка и 3,1 передачи, Гювена – 3,4 очка и 1,4 подбора.

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