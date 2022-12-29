Яннис Адетокумбо – четвертый игрок за последние 20 лет, набравший 45+20 в одном матче

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо завершил вчерашний матч против «Чикаго» (113:119 ОТ) с 45 очками, 22 подборами и 7 передачами.

По информации StatMuse, Яннис стал четвертым игроком за последние 20 лет, который набрал 45+ очков и сделал 20+ подборов в одном матче.

Помимо него, это дважды удавалось Энтони Дэвису (59+20 в 2016 году, 46+21 в 2017-м), один раз Дуайту Ховарду (45+23 в 2012-м) и Луке Дончичу (60+21 в 2022-м).

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать