Руководитель клуба НБА: «Дуэт Рэндла с Яннисом был бы эффективен»

Руководитель одного из клубов НБА считает, что « » стоит побороться за форварда « » .

« – один из тех, кто приходит на ум. Он умеет завершать атаки и открываться под передачи партнеров. Я не говорю, что «Милуоки» активно пытается заполучить Рэндла, его дуэт с Яннисом был бы эффективен», – заявил анонимный руководитель.

В нынешнем сезоне Рэндл набирает 23,1 очка, 9,4 подбора и 3,6 передачи в среднем за матч. Летом ходили слухи, что «Никс» рассматривают возможность обмена 28-летнего баскетболиста.

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