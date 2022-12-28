Руководитель клуба НБА: «Дуэт Рэндла с Яннисом был бы эффективен»
Руководитель одного из клубов НБА считает, что «Милуоки» стоит побороться за форварда «Нью-Йорка» Джулиуса Рэндла.
«Яннис Адетокумбо – один из тех, кто приходит на ум. Он умеет завершать атаки и открываться под передачи партнеров. Я не говорю, что «Милуоки» активно пытается заполучить Рэндла, его дуэт с Яннисом был бы эффективен», – заявил анонимный руководитель.
В нынешнем сезоне Рэндл набирает 23,1 очка, 9,4 подбора и 3,6 передачи в среднем за матч. Летом ходили слухи, что «Никс» рассматривают возможность обмена 28-летнего баскетболиста.
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