Джейсон Тейтум: «Бакс» заставляют нас демонстрировать свои наилучшие качества»

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Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум после победы над «Милуоки» (139:118) в рождественском матче высоко отозвался о «Бакс» и их лидере Яннисе Адетокумбо.

«Они заставляют нас демонстрировать свои наилучшие качества.

Мы знаем, что будем встречаться с этой командой довольно часто, а Яннис – если не лучший, то один из лучших игроков в лиге на сегодняшний день. Я очень уважаю его, его достижения и то, как он относится к игре.

Когда мы не играем, мне нравится смотреть, как играют «Бакс». Яннис – главная тому причина», — признался Тейтум.

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