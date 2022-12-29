Кайри Ирвинг: «Благодарен партнерам по команде и тренерскому штабу за доверие»
Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг прокомментировал свои 15 очков в четвертой четверти матча против «Атланты» (108:107).
«Лично для меня четвертая четверть – это время побеждать. Это все, что я знаю.
Когда я выхожу на площадку в начале четвертой четверти, я знаю, что Кевин Дюрэнт отдыхает, поэтому мне нужно поднять уровень агрессии и повысить эффективность. Я благодарен партнерам по команде и тренерскому штабу за доверие», – сказал Ирвинг.
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