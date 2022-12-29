Айзейя Томас: «Бруклин» сочетает отличное нападение с хорошей защитой. Над всем этим стоит Дюрэнт»
Легендарный игрок НБА Айзейя Томас отдал должное звездному форварду «Нетс» Кевину Дюрэнту, отметив его роль в преображении бруклинского клуба.
«Бруклин» (23-12) выиграл 14 из 15 последних матчей, команда идет 2-й на Востоке.
«Бруклину» удается сочетать отличное нападение с хорошей защитой, над всем этим стоит Кевин Дюрэнт. Он не только блокирует соперников рядом с кольцом, но и подбирает, а также играет с энергией. Мало того, что он играет с большой энергией, Кевин за этот период времени стал гораздо лучше с точки зрения лидерства.
«Нетс» прошли через сложный период, полный хаоса. Дюрэнту надо было сплотить всех, а затем он должен был стать лидером на своей половине и продолжать показывать свою мощную игру в атаке. Это невероятно», – заявил Томас.
В октябре Томас выразил мнение, что игра Дюрэнта лишилась доминирующего стиля.
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