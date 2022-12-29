Легендарный игрок НБА Айзейя Томас отдал должное звездному форварду «Нетс» Кевину Дюрэнту, отметив его роль в преображении бруклинского клуба.

« » (23-12) выиграл 14 из 15 последних матчей, команда идет 2-й на Востоке.

«Бруклину» удается сочетать отличное нападение с хорошей защитой, над всем этим стоит . Он не только блокирует соперников рядом с кольцом, но и подбирает, а также играет с энергией. Мало того, что он играет с большой энергией, Кевин за этот период времени стал гораздо лучше с точки зрения лидерства.

«Нетс» прошли через сложный период, полный хаоса. Дюрэнту надо было сплотить всех, а затем он должен был стать лидером на своей половине и продолжать показывать свою мощную игру в атаке. Это невероятно», – заявил Томас.

В октябре Томас выразил мнение, что игра Дюрэнта лишилась доминирующего стиля.

Главный талисман «Селтикс» – это сын Джейсона Тейтума: генерирует мемы, воспитывает игроков и готовится идти по стопам отца