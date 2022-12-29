Демар Дерозан – о 5-1 против команд из Топ-3 Востока: «Лучшие соперники заставляют нас показывать лучшую игру»
«Буллс» в среду отыгрались с «-8» в концовке матча с «Бакс» и победили в овертайме (119:113).
У «Чикаго» теперь результат 5-1 против трех лидеров Восточной конференции («Бостон», «Бруклин», «Милуоки»). В противостоянии с финалистом конференции минувшего сезона «Майами» чикагская команда ведет 2-0.
«Видимо, лучшие соперники заставляют нас показывать лучшую игру. Нам надо действовать так каждый вечер», – сказал защитник «Буллс» Демар Дерозан.
«Чикаго» занимает 10-е место на Востоке с результатом 15-19.
«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда
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