Демар Дерозан – о 5-1 против команд из Топ-3 Востока: «Лучшие соперники заставляют нас показывать лучшую игру»

«Буллс» в среду отыгрались с «-8» в концовке матча с «Бакс» и победили в овертайме (119:113).

У «Чикаго» теперь результат 5-1 против трех лидеров Восточной конференции (« », « », « »). В противостоянии с финалистом конференции минувшего сезона « » чикагская команда ведет 2-0.

«Видимо, лучшие соперники заставляют нас показывать лучшую игру. Нам надо действовать так каждый вечер», – сказал защитник «Буллс» .

«Чикаго» занимает 10-е место на Востоке с результатом 15-19.

«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда