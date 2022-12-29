«Бруклин» в среду одолел «Атланту» со счетом 108:107, одержав 10-ю победу подряд.

Победная серия бруклинского клуба – самая продолжительная в нынешнем сезоне для всех команд лиги.

Последний раз выиграть 10 матчей подряд «Нетс» удавалось в сезоне-05/06. В сезоне-02/03 « » также побеждал 10 раз подряд. Рекордная серия клуба составляет 14 игр (сезоны 03/04 и 05/06).

«Бруклин» (23-12) выиграл 14 из 15 последних матчей, команда идет 2-й на Востоке. По ходу регулярки клуб сменил главного тренера Стива Нэша на Жака Вона.

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