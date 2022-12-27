Кевин Дюрэнт – о 15-м месте в истории НБА по очкам: «Мне еще многое предстоит сделать»
Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт прокомментировал попадание в топ-15 самых результативных игроков в истории НБА.
Дюрэнт набрал 32 очка в матче с «Кливлендом» (125:117) и довел карьерный показатель до отметки 26 516 очков (972 игры). Лидер «Нетс» потеснил 5-кратного чемпиона НБА в составе «Сан-Антонио» Тима Данкана (26 496 очков, 1 392 игры) с 15-го места в общем списке.
«Нужно просто делать свою работу каждый день, но в какой-то момент ты должен отпраздновать несколько маленьких побед вроде этой. Здорово, что команда тоже выиграла. Я смог превзойти легендарного игрока, который изменил баскетбол.
Позвоню друзьям сегодня вечером, поговорю с ними и просто вспомню, как мы пришли к такому достижению. Хочу отметить эту мелочь, но продолжу двигаться вперед. Знаю, что мне еще многое предстоит сделать», – сказал Дюрэнт.
«Вы ждете от нас побед только потому, что в составе есть я». Хм, вот и Кевин Дюрэнт выступил в стиле Криштиану
LeBRON James 37,758
Karl Malone 36,928
Kobe Bryant 33,643
Michael Jordan 32,292
Dirk Nowitzki 31,560
Wilt Chamberlain 31,419
Shaquille O’Neal 28,596
CARMELO Anthony 28,2891
Moses Malone 27,409
Elvin Hayes 27,313
Hakeem Olajuwon 26,946
Oscar Robertson 26,710
Dominique Wilkins 26,668
KEVIN DURANT 26,516