Кевин Дюрэнт – о 15-м месте в истории НБА по очкам: «Мне еще многое предстоит сделать»

Форвард « » Кевин Дюрэнт прокомментировал попадание в топ-15 самых результативных игроков в истории .

Дюрэнт набрал 32 очка в матче с « » (125:117) и довел карьерный показатель до отметки 26 516 очков (972 игры). Лидер «Нетс» потеснил 5-кратного чемпиона НБА в составе « » (26 496 очков, 1 392 игры) с 15-го места в общем списке.

«Нужно просто делать свою работу каждый день, но в какой-то момент ты должен отпраздновать несколько маленьких побед вроде этой. Здорово, что команда тоже выиграла. Я смог превзойти легендарного игрока, который изменил баскетбол.

Позвоню друзьям сегодня вечером, поговорю с ними и просто вспомню, как мы пришли к такому достижению. Хочу отметить эту мелочь, но продолжу двигаться вперед. Знаю, что мне еще многое предстоит сделать», – сказал Дюрэнт.

«Вы ждете от нас побед только потому, что в составе есть я». Хм, вот и Кевин Дюрэнт выступил в стиле Криштиану