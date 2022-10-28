«Раньше 30 очков от Кевина означали победу, сейчас все иначе». Айзейя Томас считает, что Дюрэнт больше не доминирует
Легендарный игрок НБА Айзейя Томас выразил мнение, что игра звездного форварда «Нетс» Кевина Дюрэнта лишилась доминирующего стиля.
«Момент, который мне бы хотелось отметить в случае с Дюрэнтом. Когда раньше он набирал 30 очков, то доминировал на площадке. Сейчас его 30 очков – это 30 очков.
Раньше 30 очков от Дюрэнта означали победу, сейчас все иначе. Сейчас он набирает 30, а вы спрашиваете: «Что случилось?»
Доминирование в том духе, что «Я набрал 30 очков, мы победили», его больше нет», – заявил Томас.
Дюрэнт и Кайри Ирвинг набрали в трех последних матчах каждый по 100 и более очков. Они стали 2-м дуэтом в истории НБА, который потерпел при этом 3 поражения.
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