Кевин Дюрэнт – о 60+21+10 Дончича: «Какое-то дерьмо из видеоигры»

Форвард « » прокомментировал историческое выступление разыгрывающего « » в матче против « » (126:121).

Дончич набрал 60 очков, 21 подбор и 10 передач и стал первым игроком в истории НБА с линейкой 60+20+10.

«Так сыграть можно в режиме «Моей карьеры». Какое-то дерьмо из видеоигры», – написал Дюрэнт в соцсетях.

Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену