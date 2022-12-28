Кевин Дюрэнт – о 60+21+10 Дончича: «Какое-то дерьмо из видеоигры»

Теги Даллас Бруклин Нью-Йорк НБА Кевин Дюрэнт Лука Дончич Баскетбол

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт прокомментировал историческое выступление разыгрывающего «Далласа» Луки Дончича в матче против «Нью-Йорка» (126:121).

Дончич набрал 60 очков, 21 подбор и 10 передач и стал первым игроком в истории НБА с линейкой 60+20+10.

«Так сыграть можно в режиме «Моей карьеры». Какое-то дерьмо из видеоигры», – написал Дюрэнт в соцсетях.

Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену

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3 комментария

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БУГАЙ
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З-зависть
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MrFrost
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Я хоть терпеть не могу Дончича, но тут Дюра всё по факту распедалил;)
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Leon4ik
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Так и есть! Лука творит магию !
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