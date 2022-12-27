Паоло Банкеро: «Опекал Кей Ди почти всю игру, он набрал 45 очков»

Теги Бруклин Орландо НБА Кевин Дюрэнт Паоло Банкеро Баскетбол

Новичок «Орландо» Паоло Банкеро рассказал о матче с «Бруклином» (102:109) 28 ноября, в котором он впервые сыграл против Кевина Дюрэнта.

«Это было моим «Добро пожаловать в НБА». Я опекал его почти всю игру и просто не мог ничего сделать. Некоторые парни зарабатывают штрафные, показывают судьям, что на них сфолили, и набирают по 14 очков с линии. Кей Ди был спокоен, не сказал арбитрам ни слова.

Он бросил всего 4 штрафных и при этом набрал 45 очков. Он смазал только 5 бросков в той игре, и я впервые в жизни столкнулся с тем, что ничего не мог сделать. Он как будто не замечал меня», – признался Банкеро.

Первый пик драфта-2022 завершил матч против «Нетс» с показателями 24 очка (9-17 с игры, 1-1 из-за дуги), 4 подбора, 5 передач и 2 перехвата.

«Вы ждете от нас побед только потому, что в составе есть я». Хм, вот и Кевин Дюрэнт выступил в стиле Криштиану

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3 комментария

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La Corsa
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Ответ Адильхан Абдусаламов
Все таки правильно КД сделал,что решил попробовать на новом месте,где никто не может его упрекнуть в том,что он рюкзак.Да и Кайри,когда хочет играть идеальная 2 звезда команды, может при необходимости подменить КД и тоже тащить в соло.А так,как поставили Вона мяч начал наконец-то двигаться.Не только КД и Кайри его трогают.Может быть что Хардена слили даже хорошо.
Нетс, что бы на что-то претендовать, нужен ещё один центр толковый…
Клэкстона некому подменять…, или они в плей-офф Симмонса будут туда ставить?
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carlitosway
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Дюрант безусловно второй после Леброна в лиге по стабильности в игре последние уже 10-12 лет
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Адильхан Абдусаламов
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Все таки правильно КД сделал,что решил попробовать на новом месте,где никто не может его упрекнуть в том,что он рюкзак.Да и Кайри,когда хочет играть идеальная 2 звезда команды, может при необходимости подменить КД и тоже тащить в соло.А так,как поставили Вона мяч начал наконец-то двигаться.Не только КД и Кайри его трогают.Может быть что Хардена слили даже хорошо.
+4
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+3
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