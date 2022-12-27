Паоло Банкеро: «Опекал Кей Ди почти всю игру, он набрал 45 очков»

Новичок « » рассказал о матче с « » (102:109) 28 ноября, в котором он впервые сыграл против .

«Это было моим «Добро пожаловать в ». Я опекал его почти всю игру и просто не мог ничего сделать. Некоторые парни зарабатывают штрафные, показывают судьям, что на них сфолили, и набирают по 14 очков с линии. Кей Ди был спокоен, не сказал арбитрам ни слова.

Он бросил всего 4 штрафных и при этом набрал 45 очков. Он смазал только 5 бросков в той игре, и я впервые в жизни столкнулся с тем, что ничего не мог сделать. Он как будто не замечал меня», – признался Банкеро.

Первый пик драфта-2022 завершил матч против «Нетс» с показателями 24 очка (9-17 с игры, 1-1 из-за дуги), 4 подбора, 5 передач и 2 перехвата.

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