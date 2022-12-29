У Зака Лавина есть «поклонники» в офисе «Мэверикс»

Теги возможные переходы Чикаго Даллас НБА Зак Лавин Баскетбол

Звездный защитник «Чикаго» Зак Лавин интересен «Далласу».

По словам обозревателя ESPN Тима Макмана, кандидатуру Лавина продвигают некоторые высокопоставленные сотрудники в офисе «Мэверикс».

«Я знаю, что у Лавина его поклонники среди людей, занимающих видные места в «Мэверикс». Не говорю, что существует какой-то консенсус по этому поводу. Но у него достаточно поклонников, и я бы не стал полностью исключать этот вариант», – заявил Макман.

Ранее сообщалось, что у Лавина возникли разногласия с руководством «Буллс».

Вот еще одно доказательство, что НБА – это искусство. Картину с данком года уже отправили в Лувр

В НБА материализовался еще один Бол – гигантское и костлявое чудовище, теперь не только с мухобойкой для любого

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий