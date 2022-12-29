Звездный защитник « » интересен « ».

По словам обозревателя ESPN Тима Макмана, кандидатуру Лавина продвигают некоторые высокопоставленные сотрудники в офисе «Мэверикс».

«Я знаю, что у Лавина его поклонники среди людей, занимающих видные места в «Мэверикс». Не говорю, что существует какой-то консенсус по этому поводу. Но у него достаточно поклонников, и я бы не стал полностью исключать этот вариант», – заявил Макман.

Ранее сообщалось, что у Лавина возникли разногласия с руководством «Буллс».

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