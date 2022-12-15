«Лейкерс» следят за ситуацией с Заком Лавином в «Буллс»

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«Лейкерс» внимательно следят за ситуацией с атакующим защитником «Чикаго» Заком Лавином, сообщает журналист Yahoo! Sports Джейк Фишер.

По словам Фишера, «Лейкерс» готовы расстаться с двумя драфт-пиками первого раунда ради Лавина, однако обмен на Николу Вучевича и Демара Дерозана кажется гораздо более реалистичным.

Ранее сообщалось, что несколько клубов лиги, включая «Лейкерс», заинтересованы в приобретении Лавина, Дерозана и Вучевича. Несмотря на то, что «Буллс» не оправдывают ожиданий на старте сезона, клуб не собирается обменивать Дерозана и Лавина.

«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда

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3 комментария

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xQcoW
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ловин кидает 25% из 3 очковой линии и получает 40 мил в год. В Лолкерс таких любят :))
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Dmitry Trepov
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вообще Демар и Леброн в одной команде это конечно очень смешно
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Mr.BadGuy
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Поздно, за ним уже следят Никс
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