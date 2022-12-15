«Лейкерс» следят за ситуацией с Заком Лавином в «Буллс»
«Лейкерс» внимательно следят за ситуацией с атакующим защитником «Чикаго» Заком Лавином, сообщает журналист Yahoo! Sports Джейк Фишер.
По словам Фишера, «Лейкерс» готовы расстаться с двумя драфт-пиками первого раунда ради Лавина, однако обмен на Николу Вучевича и Демара Дерозана кажется гораздо более реалистичным.
Ранее сообщалось, что несколько клубов лиги, включая «Лейкерс», заинтересованы в приобретении Лавина, Дерозана и Вучевича. Несмотря на то, что «Буллс» не оправдывают ожиданий на старте сезона, клуб не собирается обменивать Дерозана и Лавина.
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