Защитник «Чикаго» Зак Лавин хочет, чтобы его обменяли в « ». Такая информация появилась после того, как накануне стало известно о разногласиях игрока с руководством « » и Демаром Дерозаном.

«Лавин хочет в «Лейкерс», к этому моменту это вполне очевидно. Его агенты (интересы Лавина представляет агентство Леброна Джеймса Klutch Sports – прим. Sports.ru) хотят, чтобы он играл в Лос-Анджелесе, он учился в UCLA, в прошлом году они распространяли слухи по поводу его контракта и подготавливали почву к переходу, если в Чикаго ничего не выгорит. Кажется, происходит именно это.

Проблема тут в том, что «Лейкерс» нечего предложить за Лавина, они могут только отправить в «Чикаго» Энтони Дэвиса. Это теоретически возможно: Дэвис из Чикаго, а потому вариант с «Буллс» – один из немногих, который его устроит. По сути, «Буллс» и «Лейкерс» обменяются звездами, у которых имеются проблемы со здоровьем. Лавину 27, он моложе Дэвиса, в этом его преимущество, но в здоровом состоянии Дэвис несравнимо лучше», – цитирует Heavy.com анонимного управляющего клуба Восточной конференции.

При этом источник добавляет: «Полная перестройка невозможна по ходу сезона, но они могут начать готовиться к ней. По ходу сезона они не будут отдавать . Скорее уж они избавятся от Демара Дерозана, и то лучше просто дождаться лета, чем пытаться обменять его перед дедлайном».

Контракт Демара Дерозана рассчитан еще на следующий сезон (ему полагается 28,6 млн долларов).

Лавин подписал новый пятилетний контракт на 215,6 млн прошедшим летом.