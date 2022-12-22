Зак Лавин пытается продавить обмен в «Лейкерс» (Heavy)

Теги возможные переходы Чикаго Лейкерс НБА Зак Лавин Баскетбол

Защитник «Чикаго» Зак Лавин хочет, чтобы его обменяли в «Лейкерс». Такая информация появилась после того, как накануне стало известно о разногласиях игрока с руководством «Чикаго» и Демаром Дерозаном.

«Лавин хочет в «Лейкерс», к этому моменту это вполне очевидно. Его агенты (интересы Лавина представляет агентство Леброна Джеймса Klutch Sports – прим. Sports.ru) хотят, чтобы он играл в Лос-Анджелесе, он учился в UCLA, в прошлом году они распространяли слухи по поводу его контракта и подготавливали почву к переходу, если в Чикаго ничего не выгорит. Кажется, происходит именно это.

Проблема тут в том, что «Лейкерс» нечего предложить за Лавина, они могут только отправить в «Чикаго» Энтони Дэвиса. Это теоретически возможно: Дэвис из Чикаго, а потому вариант с «Буллс» – один из немногих, который его устроит. По сути, «Буллс» и «Лейкерс» обменяются звездами, у которых имеются проблемы со здоровьем. Лавину 27, он моложе Дэвиса, в этом его преимущество, но в здоровом состоянии Дэвис несравнимо лучше», – цитирует Heavy.com анонимного управляющего клуба Восточной конференции.

При этом источник добавляет: «Полная перестройка невозможна по ходу сезона, но они могут начать готовиться к ней. По ходу сезона они не будут отдавать Зака Лавина. Скорее уж они избавятся от Демара Дерозана, и то лучше просто дождаться лета, чем пытаться обменять его перед дедлайном».

Контракт Демара Дерозана рассчитан еще на следующий сезон (ему полагается 28,6 млн долларов).

Лавин подписал новый пятилетний контракт на 215,6 млн прошедшим летом.

 

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3 комментария

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Printezis1990
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Если Чикаго получит Энтони Дэвиса и он решит свои проблемы с травмами запомните, Чмкаго будет чемпионов вближайшие 3 года )
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PredatorMax
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Если Чикаго решит уйти в пересборку, а не в перестройку, то трейд Лавин - Дэвис имеет место быть. Но блин, здоровье Энтони - огромный риск. Я бы скорее предпочёл трейд с прицелом на полноценную перестройку, то есть слить его куда-нибудь, кто заплатит пиками и молодежью.
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Друг Джордана
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Дэвис в здоровом состоянии тупо мощь. Лавин тоже нравится. Желаю им только здоровья. Но пусть остаются в своих командах.
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