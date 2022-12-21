«Никс» и другие клубы НБА наблюдают за ситуацией с Заком Лавином

Несколько команд , в том числе « », следят за тем, выставит ли «Чикаго» защитника на рынок обменов, сообщает HoopsHype.

«Буллс» неудачно начали сезон, выиграв 12 матчей из 30.

По информации The Athletic, Лавин недоволен текущим положением дел в клубе. Игрок не сходится во мнениях с руководством «Буллс» и не может разрешить разногласия с Демаром Дерозаном на площадке, несмотря на личные беседы между игроками.

В воскресенье в перерыве после первой половины матча против «Миннесоты» (126:150) игроки «Чикаго» устроили перепалку в раздевалке. Как сообщают СМИ, игроки были недовольны игрой Лавина в защите.

В нынешнем сезоне Лавин набирает 21,8 очка, 4,4 подбора, 4,1 передачи и 1,2 перехвата в среднем за матч. Минувшим летом он подписал новый контракт на 5 лет и 215 миллионов долларов.

«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда