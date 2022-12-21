«Никс» и другие клубы НБА наблюдают за ситуацией с Заком Лавином
Несколько команд НБА, в том числе «Нью-Йорк», следят за тем, выставит ли «Чикаго» защитника Зака Лавина на рынок обменов, сообщает HoopsHype.
«Буллс» неудачно начали сезон, выиграв 12 матчей из 30.
По информации The Athletic, Лавин недоволен текущим положением дел в клубе. Игрок не сходится во мнениях с руководством «Буллс» и не может разрешить разногласия с Демаром Дерозаном на площадке, несмотря на личные беседы между игроками.
В воскресенье в перерыве после первой половины матча против «Миннесоты» (126:150) игроки «Чикаго» устроили перепалку в раздевалке. Как сообщают СМИ, игроки были недовольны игрой Лавина в защите.
В нынешнем сезоне Лавин набирает 21,8 очка, 4,4 подбора, 4,1 передачи и 1,2 перехвата в среднем за матч. Минувшим летом он подписал новый контракт на 5 лет и 215 миллионов долларов.
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