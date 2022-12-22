Генеральный менеджер клуба Восточной конференции заявил, что защитник «Буллс» интересен множеству сильных клубов лиги на фоне раскола в чикагской команде.

«Парень, на которого стоит обратить внимание – это Алекс Карузо. «Буллс» вели переговоры по Коби Уайту, но он становится свободным агентом, и если вы вымениваете его, то скоро придется заплатить. Никто не готов вкладываться в него. Ну а у Карузо контракт, который всем нравится (2 года, 19 миллионов долларов после этого сезона – Sports.ru), и он хорошо вписывается в состав команды-победителя, умеет приносить пользу. Если к середине января в «Буллс» принципиально ничего не изменится, появится команда, которая будет бороться за него, потому что Алекс по-настоящему эффективен лишь в хорошей команде.

Если «Буллс» смогут получить определенные драфт-активы за Карузо и, возможно, игрока, это их устроит. Команды вроде « » или « » могли бы совершить подобный обмен. Даже «Уорриорз» могут отдать кого-то из своих молодых парней, скажем, Джеймса Уайзмена – с целью вернуться в победный режим. С «Филадельфией» то же самое, они могли бы предложить кого-то из своих молодых – Матисса Тайбулла, Шейка Милтона, добавить еще одного человека, чтобы сработало по зарплатам. « » определенно хотели бы вернуть его, если бы у них были молодые парни», – рассказал менеджер.

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