Претендующие на титул клубы НБА собираются побороться за Алекса Карузо

Теги возможные переходы Чикаго Голден Стэйт Лейкерс Майами Филадельфия Финикс НБА Алекс Карузо Баскетбол

Генеральный менеджер клуба Восточной конференции заявил, что защитник «Буллс» Алекс Карузо интересен множеству сильных клубов лиги на фоне раскола в чикагской команде.

«Парень, на которого стоит обратить внимание – это Алекс Карузо. «Буллс» вели переговоры по Коби Уайту, но он становится свободным агентом, и если вы вымениваете его, то скоро придется заплатить. Никто не готов вкладываться в него. Ну а у Карузо контракт, который всем нравится (2 года, 19 миллионов долларов после этого сезона – Sports.ru), и он хорошо вписывается в состав команды-победителя, умеет приносить пользу. Если к середине января в «Буллс» принципиально ничего не изменится, появится команда, которая будет бороться за него, потому что Алекс по-настоящему эффективен лишь в хорошей команде.

Если «Буллс» смогут получить определенные драфт-активы за Карузо и, возможно, игрока, это их устроит. Команды вроде «Финикса» или «Майами» могли бы совершить подобный обмен. Даже «Уорриорз» могут отдать кого-то из своих молодых парней, скажем, Джеймса Уайзмена – с целью вернуться в победный режим. С «Филадельфией» то же самое, они могли бы предложить кого-то из своих молодых – Матисса Тайбулла, Шейка Милтона, добавить еще одного человека, чтобы сработало по зарплатам. «Лейкерс» определенно хотели бы вернуть его, если бы у них были молодые парни», – рассказал менеджер.

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4 комментария

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Andraey
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За Карузо ГС могли бы и пик накинуть к Уайзмену.
Вопрос насколько это интересно Чикаго...
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Сергей Пузанков
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Важно понимать: это не Чикаго будет обменивать Карузо, а Карузо Чикаго
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Потолковый Лампонюх™
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Уайзмен как узнал что его на Каруссо обменять могут, сразу дропнул карьер хай 30 очей против Нэтс.
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PredatorMax
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За GOATузо придется очень много отдать. Ибо он на долгосрочном и очень вкусном контракте. А такие игроки на вес золота в лиге и ими просто так не разбрасываются, если вы не Лейкерс, конечно.
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