Зайон Уильямсон повалил Криса Пола на паркет, схватив за ногу
Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон во время матча против «Финикса» повалил разыгрывающего соперника Криса Пола на паркет грубым приемом.
За 4 минуты до конца встречи Уильямсон совершил потерю во время кроссовера, Пол подхватил мяч и хотел начать быстрый отрыв. Лежавший на паркете Зайон сорвал контратаку соперника, схватив 37-летнего игрока за ногу.
Судья не увидел грубости в действиях игрока и выписал ему обычный персональный фол.
Матч закончился победой «Финикса» со счетом 118:114. Уильямсон набрал 30 очков, сделал 9 передач и 6 потерь.
Зайон похудел не из-за пункта в контракте, а из-за бодишейминга. Теперь нужно еще заставить его защищаться
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