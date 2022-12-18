Зайон Уильямсон повалил Криса Пола на паркет, схватив за ногу

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Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон во время матча против «Финикса» повалил разыгрывающего соперника Криса Пола на паркет грубым приемом.

За 4 минуты до конца встречи Уильямсон совершил потерю во время кроссовера, Пол подхватил мяч и хотел начать быстрый отрыв. Лежавший на паркете Зайон сорвал контратаку соперника, схватив 37-летнего игрока за ногу.

Судья не увидел грубости в действиях игрока и выписал ему обычный персональный фол.

Матч закончился победой «Финикса» со счетом 118:114. Уильямсон набрал 30 очков, сделал 9 передач и 6 потерь.

Зайон похудел не из-за пункта в контракте, а из-за бодишейминга. Теперь нужно еще заставить его защищаться

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1 комментарий

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Tolball
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Ну там вроде подножка рукой была.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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