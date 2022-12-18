Зайон Уильямсон накрыл бросок Джоша Окоги из угла в высоком прыжке
Тяжелый форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон поставил эффектный блок-шот защитнику «Финикса» Джошу Окоги.
В решающие минуты матча между командами Окоги получил мяч в углу и попытался бросить из-за дуги, но был накрыт Зайоном в высоком прыжке.
Уильямсон повторил знаменитый блок-шот, который он исполнил, выступая за университет Дьюк.
Зайон похудел не из-за пункта в контракте, а из-за бодишейминга. Теперь нужно еще заставить его защищаться
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