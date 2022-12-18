Зайон Уильямсон накрыл бросок Джоша Окоги из угла в высоком прыжке

Теги Новый Орлеан Финикс НБА видео университет Дьюк Джош Окоги Зайон Уильямсон Баскетбол

Тяжелый форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон поставил эффектный блок-шот защитнику «Финикса» Джошу Окоги.

В решающие минуты матча между командами Окоги получил мяч в углу и попытался бросить из-за дуги, но был накрыт Зайоном в высоком прыжке.

Уильямсон повторил знаменитый блок-шот, который он исполнил, выступая за университет Дьюк.

Зайон похудел не из-за пункта в контракте, а из-за бодишейминга. Теперь нужно еще заставить его защищаться

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5 комментариев

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Деревенский Кобе
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За Дьюк конечно покруче выглядит
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Илья Купол
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Это он зря сделал. Окоги разозлился и забрал все подборы в клатче
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Anton Vasilevsky
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Контест Корнета здорового человека.
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Epicman
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Ответ Holo Dilnick
Смачно. Подвижный пухляш, доказывает, что широкая кость — не приговор! 💪
Это исключение из правил) такой один на миллион))
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Holo Dilnick
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