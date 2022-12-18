Зайон Уильямсон накрыл бросок Джоша Окоги из угла в высоком прыжке

Тяжелый форвард «Нового Орлеана» поставил эффектный блок-шот защитнику « » .

В решающие минуты матча между командами Окоги получил мяч в углу и попытался бросить из-за дуги, но был накрыт Зайоном в высоком прыжке.

Уильямсон повторил знаменитый блок-шот, который он исполнил, выступая за университет Дьюк.

Зайон похудел не из-за пункта в контракте, а из-за бодишейминга. Теперь нужно еще заставить его защищаться