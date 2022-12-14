Зайон Уильямсон забил сверху двумя руками через Уокера Кесслера

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Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон во время матча против «Юты» (100:121) исполнил мощный данк двумя руками через новичка Уокера Кесслера.

Эпизод случился за 10 минут до конца второй четверти матча. Уильямсон обыграл Кесслера один на один, прошел под кольцо и вколотил двумя руками.

Зайон завершил матч с 26 очками (10 из 16 с игры), 9 подборами, 5 передачами и 2 перехватами.

Зайон похудел не из-за пункта в контракте, а из-за бодишейминга. Теперь нужно еще заставить его защищаться

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1 комментарий

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vlasovsport
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Вот будет весело, если в текущем сезоне Новый Орлеан выйдет в финал. А еще более интресно, если они чемпионами станут.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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