Зайон Уильямсон забил сверху двумя руками через Уокера Кесслера

Форвард «Нового Орлеана» во время матча против «Юты» (100:121) исполнил мощный данк двумя руками через новичка .

Эпизод случился за 10 минут до конца второй четверти матча. Уильямсон обыграл Кесслера один на один, прошел под кольцо и вколотил двумя руками.

Зайон завершил матч с 26 очками (10 из 16 с игры), 9 подборами, 5 передачами и 2 перехватами.

Зайон похудел не из-за пункта в контракте, а из-за бодишейминга. Теперь нужно еще заставить его защищаться