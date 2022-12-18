Девин Букер бросил из-за дуги при «+4» на последней секунде матча против «Пеликанс»

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Звездный защитник «Финикса» Девин Букер бросил из-за дуги на последней секунде матча против «Нового Орлеана» (118:114), несмотря на то, что его команда была впереди на 4 очка и исход встречи был решен.

Аналогичный поступок со стороны форварда «Пеликанс» Зайона Уильямсона вызвал потасовку в конце первой встречи этих команд ранее в этом месяце. На последних секундах, когда команды уже перестали играть, Уильямсон убежал в быстрый отрыв и исполнил данк с разворотом на 360 градусов.

Сегодня «Санз» удалось взять реванш за два поражения в начале этого месяца в Новом Орлеане.

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2 комментария

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Мурзин Ринат
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Двойные стандарты))
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Денис Храпунов
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Попал бы, было бы красиво.
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